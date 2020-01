Fiumicino, parcheggio più grande per il cimitero di Palidoro: votata la mozione - Terzo Binario News

“È stata votata ieri in Consiglio comunale all’unanimità una mozione con cui si impegna Sindaco e Giunta a realizzare un parcheggio nei pressi del cimitero di Palidoro”. Lo dichiara la prima firmataria della mozione, la capogruppo del Partito democratico Paola Magionesi.

“Il cimitero di Palidoro – spiega – ha un gran numero di visitatori, soprattutto nel weekend, ma pochissimo spazio per parcheggiare le auto. Questo fa sì che le persone lascino le proprie vetture sulla via Aurelia, tra l’altro in prossimità di una brutta curva e per di più attraversando la strada, in una situazione di estremo pericolo per tutti. Considerando che questo è il cimitero di riferimento per i residenti di Palidoro, Torrimpietra, Passoscuro, Aranova, Tragliata e Tragliatella, è evidente che l’attuale piccolo parcheggio non sia più sufficiente ma si renda necessario prevederne un altro più grande e adeguato”.