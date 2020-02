Fiumicino, Montino: "Festeggiati i 10 anni di ItaliaCamp" - Terzo Binario News

“In aeroporto abbiamo festeggiato i dieci anni di ItaliaCamp, insieme al presidente del Consiglio Conte e della Regione Zingaretti, oltre che, naturalmente, all’ad di ADR De Carolis, al presidente Catricalà, al presidente onorario di ItaliaCamp Gianni Letta, all’attuale presidente Cisotta e al direttore Sammarco”. Così Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Una giornata dedicata ad un’esperienza positiva, che ha messo insieme università, lavoro e sviluppo. Un’idea nata dai giovani, dalla loro capacità di realizzare progetti e immaginare orizzonti nuovi”.

“Ed è stata un’occasione per riflettere sulle forze in campo e quelle da sviluppare per supportare la creazione del futuro”.