Messa in sicurezza in via Austis "già in programma" - Terzo Binario News

“La questione della messa in sicurezza di via Austis, all’incrocio con via Michele Rosi, è da mesi all’attenzione del sindaco e della giunta”. Lo dichiarano il capogruppo del Pd Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Già lo scorso 27 gennaio, insieme al sindaco, abbiamo fatto un sopralluogo in quel punto – spiegano -. Quello che si sta progettando, è un intervento serio, un’opera urbanistica importante. L’intenzione è quella di addolcire la salita e realizzare una rotonda che renda più sicura l’area e più fluido il traffico”.

“L’opera, però, coinvolge necessariamente un’area di proprietà privata – aggiungono Vona e Calcaterra -. Ci sono già stati incontri con la proprietà e, se necessario, l’amministrazione è pronta a procedere con un esproprio”.

“Per questa ragione la mozione del consigliere Severini è superata dai fatti e non poteva essere votata dalla maggioranza” concludono.