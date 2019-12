Fiumicino, licenziamento collettivo per i lavoratori Ceva. La Anselmi: "Impegno per gli ex Auchan" - Terzo Binario News

“Apprendo che proprio oggi, giorno di festeggiamenti per la fine dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Ceva hanno ricevuto la lettera che annuncia loro il licenziamento collettivo”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Si tratta del gruppo logistico di Auchan-Conad che ha scelto una tempistica davvero discutibile per comunicare questa decisione ai propri lavoratori – continua Anselmi -. Non solo, queste persone apprendono che la propria azienda le vuole licenziare, ma vengono a saperlo in un momento di festa. Davvero una pessima scelta”.

“Innanzitutto voglio esprimere la mia solidarietà alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie – conclude Anselmi -. Ma soprattutto voglio ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale nelle troppe vertenze che stanno interessando la nostra città. Mi sono già adoperata per convocare un nuovo incontro del Tavolo Permanente istituito proprio per seguire queste situazioni drammatiche”.