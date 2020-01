Fiumicino, incontro per la vertenza Ceva-Auchan. La Anselmi: "Regione aggiornata costantemente" - Terzo Binario News

“Questa mattina si è svolta la terza seduta del Tavolo permanente sul Lavoro, questa volta concentrato sulla vertenza Ceva-Auchan”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Nella seduta di oggi – spiega – ci siamo soffermati sulle procedure di licenziamento in atto e sul numero di lavoratori e lavoratrici che rischiano il loro posto di lavoro. Siamo in stretto contatto con la Regione, a cui chiederemo a breve un nuovo incontro per aggiornarla su quanto discusso oggi. Come Amministrazione siamo sempre a disposizione dei sindacati e dei lavoratori per affiancarli nella lotta alla tutela dei posti di lavoro”.