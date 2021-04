Fiumicino, inaugurate le nuove zona d'ombra nelle scuole della città - Terzo Binario News

“Questa mattina, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia e al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, abbiamo inaugurato le nuove zone d’ombra in sette scuole della nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

All’inaugurazione erano presenti anche la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Paola Meloni e il presidente della Commissione Scuola, Ciro Sannino.

“Si tratta, in totale, di 21 tettoie ombreggianti il cui pavimento è realizzato con uno speciale materiale antitrauma – specifica il sindaco -. Tutte sono circondate da un bellissimo tappeto di erba verde. In questo modo, i nostri piccoli cittadini potranno stare all’esterno anche nelle giornate più calde e giocare in tutta sicurezza”.

“Le scuole interessate da questo intervento – aggiunge l’assessore Caroccia – coprono tutto il territorio. Si tratta della scuola per l’infanzia di via del Perugino, a Parco Leonardo; della scuola primaria Lido del Faro; della scuola per l’infanzia l’Isola dei Tesori; della scuola per l’infanzia e primaria di via Coni Zugna; della scuola per l’infanzia e primaria di via Michele Rosi, ad Aranova; della scuola per l’infanzia e primaria di Palidoro e della scuola per l’infanzia e primaria di Tragliatella”.

“Favorire le attività all’aperto – conclude Caroccia – è di fondamentale importanza per i più piccoli ed ha un ruolo ancora più importante in questa fase storica dove la scienza ci dice che stare all’aperto è più sicuro e aiuta a contenere il contagio”.

“L’attenzione che questa amministrazione riserva alle scuole non conosce sosta – conclude Montino -. Anche in un periodo difficile come quello che attraversiamo, abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità per fornire nuove aule e servizi adeguati alla fetta della popolazione che rappresenta il nostro futuro”.