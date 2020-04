Fiumicino, donato mezzo per distribuire i pacchi alimentari - Terzo Binario News

“Anche Aviation Services ha voluto mettere a disposizione della nostra Protezione civile un mezzo con cui contribuire alla distribuzione dei generi di prima necessità alle famiglie bisognose del territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.



“Alla società – aggiunge – va un sentito ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione per il bellissimo gesto di generosità. Con questo mezzo la Protezione civile di Fiumicino, capitanata da Alfredo Diorio, sarà in grado di dare una risposta ancora più capillare alle esigenze delle persone con maggiori difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria”.



“E’ solo l’ennesimo gesto – conclude Montino – di solidarietà che tante persone, aziende, associazioni e società stanno elargendo a favore di chi ne ha bisogno, in una rete di aiuti e complicità senza precedenti che ci commuove e fa ben sperare per il futuro”.