Fiumicino, domani corteo per i bimbi maltrattati a scuola - Terzo Binario News

Noi Genitori, DENUNCIANTI, dei bambini vittime di Maltrattamenti Fisici e Psicologici da parte delle loro maestre in una scuola di Fiumicino, INVITIAMO tutti: Genitori, Nonni, Zii, Maestre, Personale Scolastico, Associazioni del Territorio, Amministrazione Comunale, a partecipare al Corteo che si svolgerà Giovedì 16/01/2020 alle ore 09:00 a Fiumicino con partenza dal piazzale della scuola ISOLA DEI TESORI di via Coni Zugna 157 e arrivo in via Fontana, davanti la scuola LIDO DEL FARO.



Il corteo sarà un corteo Pacifico e Apolitico dove tutti i partecipanti saranno sotto un’unica Bandiera e Ideologia: DIRITTI DEI BAMBINI.

Il corteo avrà come Titolo “NOI SIAMO SOLO BAMBINI” e servirà a far sapere a tutti che noi genitori NON ACCETTIAMO Moralmente ed Umanamente la sentenza del Giudice del Riesame del Tribunale di Roma, la quale ha permesso ad una delle due maestre accusate di Maltrattamenti Fisici e Psicologici ai danni di Minori Art. 572 C.P.P., il reintegro al servizio nello stesso Istituto Comprensivo dove le piccole vittime frequentano la scuola primaria.

Tale sentenza derubricando di fatto le accuse in Abuso di Mezzi di Correzione Art. 571 C.P.P., oltre alla violazione dei Diritti dei Bambini privandoli della propria Libertà, scredita anche il delicato lavoro della Polizia di Stato e le accuse formulate dal G.I.P.

Uniti si può dare forza alla voce dei bambini;

Uniti si può fare Informazione e Prevenzione, sulla Violenza dei Bambini; Uniti Difendiamo i Bambini di Fiumicino.

I Genitori Denuncianti