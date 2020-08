Fiumicino, dai Giovani Democratici proposta per migliorare la biblioteca ‘Regeni’ - Terzo Binario News

L’appello all’Amministrazione comunale: “Le criticità sono superabili attraverso un’ottimizzazione della programmazione e della gestione degli spazi”

Dai Giovani democratici di Fiumicino riceviamo e pubblichiamo la proposta ufficiale di un progetto di miglioramento dei servizi della biblioteca comunale ‘Giulio Regeni’:

Premesso che:

Come Giovani Democratici di Fiumicino consideriamo la cultura un pilastro di una comunità e dell’intera società, pertanto riteniamo di particolare importanza per la cittadinanza, soprattutto per i giovani del territorio, un ampliamento e miglioramento dei servizi offerti dall’unica biblioteca comunale a gestione pubblica in tutto il territorio del Comune di Fiumicino.

Ad oggi infatti la biblioteca presenta molte criticità, superabili attraverso un’ottimizzazione della programmazione e gestione degli spazi, che deve necessariamente partire da un confronto con la cittadinanza e/o i rappresentati della stessa.

Si propone:

A seguito del dialogo intrapreso con i fruitori della Biblioteca, per la maggior parte giovani, abbiamo deciso di portare all’attenzione dell’amministrazione la seguente proposta, che deve necessariamente esser seguita da un concreto impegno politico, auspicando riforme radicali.

Coscienti dell’attuale condizione, considerati i tempi burocratici e per semplicità di lettura, abbiamo deciso di impostare il progetto in successive fasi in ordine di tempo.

Nel breve periodo:

Revisione degli orari di apertura e chiusura infrasettimanali, nonché estensione dell’attività al sabato mattina con i seguenti orari: Lun\Ven 8.00 – 19.00; Sabato 9.00 – 13.00: infatti l’opinione prevalente è di un’attuale ridotta fascia di apertura

Apertura della biblioteca durante i mesi di agosto e gennaio: vista la prevalente frequentazione di studenti universitari, c’è necessità di aprire la biblioteca durante i mesi corrispondenti alle sessioni d’esame

Informazioni tempestive riguardo l’attività della biblioteca: in merito si porta l’esempio della comunicazione di chiusura della stessa per le vacanze natalizie “dalle ore 9 del 20 dicembre 2019” comunicata alle ore 10 del 20 dicembre 2019

Integrazione di personale qualificato

Potenziamento rete wireless.

Medio-lungo termine:

Fruibilità dell’intera area: conversione delle sale inutilizzate, situate al piano terra e secondo piano, in aule studio e sale presentazioni

Creazione di un polo culturale: coscienti che la cultura è soprattutto condivisione e scambio, una visione lungimirante e completa deve prevedere la creazione di un polo culturale. Ad oggi la biblioteca ‘Giulio Regeni’ rappresenta la miglior struttura per la sua realizzazione, per questo si chiede di promuovere l’utilizzo degli spazi per eventi culturali, proposti dal comune stesso, dai responsabili della biblioteca ed anche dalle associazioni del territorio con rispetto dei principi costituzionali; inoltre la ristrutturazione del teatro nelle sale adiacenti permetterebbe alla cittadinanza di riappropriarsi di uno dei centri culturali più importanti della città, ormai assente da molti anni

Accessibilità ad oggi, le persone disabili sono impossibilitate ad accedervi a causa delle barriere architettoniche

Realizzazione bar: proponiamo di ristrutturare l’attuale sala macchinette per realizzare uno spazio bar, un servizio che non può che considerarsi quale valore aggiunto al polo culturale e non un’attività meramente legata al profitto esterna alla biblioteca.

Ribadiamo l’importanza della gestione pubblica di questo spazio, chiamando i consiglieri comunali e l’amministrazione alla responsabilità di garantire alla comunità il diritto allo studio e un accesso libero ed agevole alla conoscenza. In conclusione, ribadiamo che il suddetto progetto è la sintesi di una raccolta attenta e puntuale dei problemi e dei bisogni dei cittadini del territorio del Comune di Fiumicino. Pertanto sarà firmata dai cittadini che ne hanno preso parte o che vogliano sostenere tali richieste anche al di fuori dell’organizzazione giovanile.

Giovani Democratici – Fiumicino