Fiumicino, condotta idrica danneggiata a Coccia di Mortiìo: via ai lavori di Acea - Terzo Binario News

“Acea Ato 2 sta lavorando su via Coccia di morto. Con l’autorizzazione del 22 gennaio scorso e dopo le tante sollecitazioni da me fatte in più occasioni per le molteplici rotture della condotta idrica, finalmente Acea ha aperto il cantiere per la sostituzione di circa 250 mt di condotta sul tratto di strada che va da via dei Polpi a via delle Pinne a Focene. I lavori proseguiranno per diversi giorni, con disagi limitati. Acea Ato 2 sta iniziando anche delle bonifiche idriche su Fregene”.

Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia.