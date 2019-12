Fiumicino, cinema d'autore alla tensostruttura - Terzo Binario News

Sabato 4 gennaio 2020 alle ore 18 un evento da non perdere per gli amanti del cinema all’interno della tensostruttura di via del Faro a Isola sacra. Sarà infatti presentato il documentario “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari” di Simone Isola e Fausto Trombetta, opera selezionata tra i 15 documentari al voto per la cinquina finalista dei David di Donatello.



Il film, presentato in Concorso nella sezione Venezia Classici Documentari alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e prodotto da Kimerafilm con Rai Cinema e Minerva Pictures, descrive uno degli autori più ‘misteriosi’ del cinema italiano, con una filmografia di soli tre titoli, dovuta alla morte prematura: “Amore tossico”, “L’odore della notte” con Giorgio Tirabassi, Marco Giallini e Valerio Mastandrea e “Non essere cattivo” con Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

La proiezione, che rientra nel calendario del Natale a Fiumicino, organizzato dal Comune di Fiumicino, è gratuita e sarà seguita da un aperitivo.