Fiumicino, centri sportivi: bando per affidamento in concessione d'uso - Terzo Binario News

È stato pubblicato l’avviso per la ricezione di manifestazioni d’interesse finalizzato all’affidamento in concessione d’uso per la pratica di attività sportive e gestione dei centri sportivi comunali per l’anno scolastico 2020/2021.

Le palestre comunali libere in orario extrascolastico dalle 17 alle 23 nei giorni feriali e dalle 8 alle 23 il sabato e la domenica a disposizione sono le seguenti:- I.C. Fregene-Passoscuro, plesso San Giusto, in via Portovenere 145 a Fregene- I.C. G.B. Grassi, plesso G.B. Grassi, in via del Serbatoio 32 a Fiumicino- I.C. G.B. Grassi, plesso Madonnella, in via della Scafa 175 a Fiumicino- I.C. G. B. Grassi, plesso Parco Leonardo, in via Copenaghen a Parco Leonardo- I.C. Lido Faro, plesso Lido Faro, in via G. Fontana 13 a Fiumicino- I.C. Maccarese, plesso Marchiafava, in viale Castel San Giorgio 205 a Maccarese- I.C. Torrimpietra, plesso S.M.S. Albertini, in via del Granaretto a Torrimpietra- I.C. Torrimpietra, plesso Scuola Aranova, in via Galtelli ad Aranova- I.C. Torrimpietra, plesso Torrimpietra, in Piazza dei Tipografi a Torrimpietra.L’attività sportiva nelle palestre è consentita soltanto nel rispetto delle Misure di contenimento del contagio stabilite dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre.

Non è consentita la presenza di pubblico.Gli enti interessati possono presentare domanda entro le ore 12 del 27 ottobre.