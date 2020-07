Fiumicino: bambina rischia di soffocare e viene salvata dai volontari in spiaggia, i ringraziamenti del sindaco Montino - Terzo Binario News

“Oggi ho incontrato Daniele Nana e Daniele Santucci, i due volontari dell’associazione Nazionale Polizia di stato che qualche giorno fa sono intervenuti in soccorso di una bambina che stava soffocando sulla spiaggia del Lungomare della Salute”. Queste le parole di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

La piccola stava soffocando a causa di un boccone di cibo non ingerito correttamente. È successo nella giornata di sabato 18 luglio: a riferirlo è stata Lucia Franchini, comandante della Polizia locale.

“L’intervento dei volontari è stato fondamentale per salvare la piccola – ha proseguito Franchini – queste 100 persone che ogni giorno presidiano le spiagge libere tra mille difficoltà, svolgono un lavoro importantissimo, di supporto anche a quello che facciamo noi e per questo voglio ringraziarli tutti”.

“Li ho ringraziati per l’intervento e anche per tutto il lavoro che, insieme agli altri tanti volontari, svolgono ogni giorno – ha evidenziato Montino – queste persone sono ormai dei punti di riferimento per chi preferisce le spiagge libere che sa che può rivolgersi a loro per qualsiasi necessità”.

“Ai ragazzi, accompagnati dal presidente dell’associazione Vincenzo Zampelli, dal mio delegato alla Sicurezza Domenico Parente e dalla comandante e vicecomandante della Polizia Locale Lucia Franchini e Daniela Carola, ho regalato una copia della guida che Repubblica ha realizzato per raccontare le bellezze del nostro territorio. Quello che stanno facendo in queste settimane testimonia già un grande amore per la comunità, ma sono certo che la nostra guida farà loro scoprire ragioni in più per essere orgogliosi della loro città”.