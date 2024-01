Lazio a segno con il Lotto con premi per oltre 49mila euro nel Lazio: nel concorso del 26 gennaio, come riporta Agipronews, festeggia un giocatore di Fiumicino (RM) con 22.500 euro e uno di Roma con 5.434,78 euro, mentre nel concorso nella Capitale si registra una vincita da 21.660 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 105 milioni da inizio 2024.