Fiumicino, avanti i lavori della nuova palestra a Isola Sacra - Terzo Binario News

“I lavori per la costruzione della nuova palestra della scuola Segré a Isola sacra proseguono a ritmo sostenuto”. Lo dichiara il Presidente della commissione Sport Ciro Sannino.

“È stata completata la gettata dei solai – prosegue – e si sta procedendo con le preparazioni per la copertura in legno che sarà posizionata in primavera. Gli interventi programmati dall’Assessorato ai Lavori pubblici dunque non si arrestano, per consentire l’apertura della palestra a settembre prossimo, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico”.