Fiumicino assume a tempo indeterminato: ecco i concorsi - Terzo Binario News

Sono in pubblicazione da ieri – 4 febbraio – sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.10 del 04-02-2020) e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito comunale gli avvisi di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno nelle annualità 2020-2022 di:

– 3 dirigenti, 3 funzionari amministrativi – categoria D – livello economico D1;

– 2 funzionari avvocato – categoria D – livello economico D1;

– 6 funzionari contabili – categoria D – livello economico D1;

– 2 funzionari assistente sociale – categoria D – livello economico D1;

– 5 funzionari tecnici – categoria D – livello economico D1;

– 2 funzionari educativi – categoria D – livello economico D1;

– 18 agenti di Polizia locale – categoria C – posizione economica C1;

– 5 istruttori contabili – categoria C – livello economico C1.

È possibile consultare gli avvisi al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=fiumil&NodoSel=23.

Per favorire una partecipazione più ampia possibile, l’Amministrazione ha deciso di prolungare il tempo a disposizione per presentare le domande da 15 giorni previsti dalla legge fino a 30 giorni. Questo significa che le domande possono essere presentate entro e non oltre il 5 marzo 2020.