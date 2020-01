Fiumicino apre la selezione per le supplenze negli asili nido - Terzo Binario News

Aperta la selezione per la formazione di una graduatoria di 2° fascia per gli incarichi di supplenza negli asili nido comunali e per l’eventuale copertura con contratto a tempo determinato e pieno di posti per educatrici ed educatori di asilo nido comunali.

La selezione è per soli titoli e permetterà la formazione di una graduatoria a cui attingere solo ed esclusivamente in situazioni di emergenza in caso non sia possibile attingere a personale supplente tramite la vigente graduatoria di 1° fascia.

La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico in corso e fino al 31 luglio 2020.

Coloro che risulteranno idonei potranno essere chiamati per prestare servizio presso le seguenti scuole: