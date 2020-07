Fiumicino, Anselmi: "Rassicurazioni da Avia Partner e Aviation Service su tutela posti di lavoro" - Terzo Binario News

“Ho avuto modo di incontrare due società che lavorano all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, Avia Partner e Aviation Service, dopo i vari solleciti ricevuti dai lavoratori”. Lo dichiara l’Assessora al Lavoro, Avvocato Anna Maria Anselmi.

“L’incontro è servito per conoscere ed avere un’idea sull’entità della crisi e sulle previsioni per una futura ripresa – prosegue l’assessora – ed ho avuto numerose rassicurazioni da parte di entrambe le società, che comunque hanno evidenziato una grossa crisi del settore, un grave periodo di sofferenza economica, e soprattutto la grande preoccupazione per una ripresa che non si preannuncia molto vicina”.

“Nonostante la delicatissima situazione, mutevole anche nel quotidiano – spiega ancora Anselmi -, mi hanno assicurato che stanno cercando di tutelare i lavoratori in forza e di far sopravvivere l’azienda”.

“Quello che auspichiamo è che l’idea di welfare, che ci hanno rappresentato, e che ne gli ultimi anni stavano applicando, possa ritornare in essere – conclude l’assessora -. Quello che sta più a cuore è naturalmente la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento dei diritti di tutte le lavoratrici e lavoratori impiegati nell’indotto”.