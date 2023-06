Fire è da venti anni in canile: facciamogli provare un po' di amore • Terzo Binario News

Non dimentichiamolo per altri 20 anni in un box direi che è arrivato il suo turno, aiutoooo!!!!!!! aiuto!!!!! aiuto!!!! Riscopriamo l’umanità e la voglia di donare un po’ del nostro amore a chi ne ha bisogno e sta aspettando da troppo tempo, lui nonostante tutto è dolcissimo. Lui si chiama FIRE, il post è di Clarissa Bertoldo per conto di Teresa Russo 333-3358738.

Fire è a Cosenza, in Calabria pesa 15/16 kg, è dolce e affettuoso e per trovare casa arrivea ovunque in Italia.