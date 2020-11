Fiorucci a D'Emilio: "Serve confronto per il turismo di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Il turismo non è una protesi dentaria, ma un percorso di soluzioni costruttive e di senso compiuto – rispondono così il consigliere comunale del gruppo misto Francesco Fiorucci e il Comitato Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa , al delegato al turismo D’Emilio – Un settore in crisi duramente colpito, dove anche nei periodi migliori, nella nostra realtà locale, si riscontrava una permanenza media di turisti/visitatori occasionali di 1,8 giorni!

Per poter parlare di proposte il delegato al turismo, dovrebbe prima di tutto confrontarsi con le strutture ricettive locali. Gli operatori turistici sono in sofferenza e ridurre il tutto ad alla “quarta” notte pagata dall’amministrazione comunale, notte che ripetiamo, escludendo l estate, neanche nei periodi migliori è stata presa in considerazione dai visitatori, ci sembra l’ennesimo tentativo di proposte per pura visibilità.

Più di una volta ci siamo resi disponibili ad un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale rimarcando come il turismo rimanga, soprattutto in questo difficile momento, il volano migliore per l’economia locale. Diverse iniziative si potrebbero approntare in una direzione giusta e coerente con la realtà, ma c’è necessità di confronto e le strutture ricettive e gli operatori di settore non chiedono altro da tempo.

Malgrado ciò, una tantum , su un articolo di giornale l’amministrazione comunale ci ricorda quante attrattive potremmo usare sul territorio. Chi è del settore le conosce tutte già da tempo e di certo non ha bisogno di ricordarle. Quello invece di cui si ha veramente bisogno è volontà politica e dialogo costruttivo per un settore essenziale come quello turistico”.

Francesco Fiorucci

Buona Destra Santa Marinella Santa Severa