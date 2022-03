Fiorello show per la Fondazione Bambino Gesù di Roma - Terzo Binario News

Appuntamento all’Auditorium della Conciliazione in Roma

Il Rosario Nazionale scende in campo per la solidarietà e per regalare un sorriso, oltre che al suo grande pubblico, anche alla Fondazione Bambino Gesù.

Fiorello sarà infatti protagonista, nella serata di mercoledì 20 aprile di uno spettacolo, organizzato e prodotto dalla Ventidieci, per la Fondazione Bambino Gesù in favore del Centro di Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

L’appuntamento è alle ore 21:00 presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.

Per informazioni e biglietti, visitare il sito ticketone.it oppure chiamare il numero 0773414521