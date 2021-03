“Ho appreso questa sera con dolore della morte di Giuseppe Davoli. Ai figli, ai familiari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene giungano le mie più sentite condoglianze.

Giuseppe era un amico di famiglia e una figura centrale del mondo dello sport ladispolano. La sua passione per la politica è stata per me un’ispirazione e una guida.

La città non lo dimenticherà mai”.

Famiglia Marco Antonio Fioravanti