Fiom e Uilm Civitavecchia: “Sciopero a Torre Nord e Sud il 10 luglio” • Terzo Binario News

Quattro ore di astensione dal lavoro “per definire il processo della decarbonizzazione”

“In questi decenni sono sostanzialmente spariti dal nostro Paese interi settori produttivi e il Governo non ha ancora aperto un vero confronto con le imprese e i sindacati per “progettare” il futuro dell’industria metalmeccanica in Italia.

Usa e Cina stanno già lavorando per essere leader nella transizione verso le tecnologie future, mentre il nostro Paese è al palo e il Governo decide senza alcun confronto vero con i sindacati.

Qual è il futuro dei tanti lavoratori della Centrale Enel di Torrevaldaliga nord? Le istituzioni e gli industriali, al di là dei convegni di approfondimento, che idee hanno e quando attiveranno i tavoli sindacali di confronto?

E’ ora di concretizzare i progetti industriali tanto pubblicizzati sul territorio e di lavorare per affiancargli nuove filiere produttive.

L’indotto di TVN peraltro è cresciuto, con nuove assunzioni di lavoratori per lo più con contratti a termine anche per garantire la tenuta energetica nazionale durante la crisi.

Cosa succederà dal 30 settembre, quando scadrà il decreto che ha “massimizzato” l’uso delle Centrali a carbone e visto il prezzo del gas in costante discesa?

La tutela occupazionale in vista della decarbonizzazione deve essere il primo obiettivo di tutte le parti!

Nell’ambito delle 4 ore di sciopero nazionale in tutte le aziende metalmeccaniche del Paese proclamate da Fim, Fiom e Uilm nazionali :

METALMECCANICI CENTRALI TORREVALDALIGA NORD E SUD LUNEDI 10 LUGLIO 20234 ORE DI SCIOPERO – le prime quattro di tutti i turni( giornaliero, mattina e pomeriggio del 10 luglio ; notte del 10/11 luglio )

Volantinaggio con presidio nel piazzale antistante cancelli TVN

FIOM – CGIL UILM – UILTERRITORIALI