Fiocco, Coca, Dark e Odessa: quattro mici teneri e affettuosi che cercano famiglie che li amino • Terzo Binario News

FIOCCO nato 16.5.2021 molto buono, inizialmente timido. Vaccinato, sterilizzato, microchippato con test fiv e felv negativi. Cerca una famiglia che lo ami per sempre. Lo stesso si meritano COCA nata 27.5.2022, DARK nato 19.3.2022, ODESSA nata 1.5.2022. .Sono molto dolci ed affettuosi.

Coca

Vaccinati, sterilizzati, microchippati con test fiv e felv negativi.Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.

Dark

Venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



Odessa





aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto



Codice Fiscale: 97441440159