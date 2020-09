Finto medico tenta di rapinare farmacie alla Garbatella e a Tor Marancia - Terzo Binario News

Un camice bianco troppo sporco per essere credibile: questo l’improbabile travestimento usato da un 52enne romano per tentare di rapinare una farmacia ed una sanitaria.

Il primo tentativo in una farmacia alla Garbatella: il titolare, che per contingentare gli ingressi tiene la porta chiusa e fa entrare lui ogni singolo cliente, non ha aperto a quel “collega” con il volto coperto da una mascherina chirurgica, da dei grossi occhiali da sole e da un cappello. Inutile il tentativo del 52enne di mostrare un coltello a serramanico. Dopo alcuni secondi il rapinatore si è allontanato e le sue descrizioni sono state immediatamente diramate alle pattuglie della Polizia.

I primi agenti a rintracciare il sospetto sono stati quelli dell’autoradio del commissariato Tor Carbone che lo hanno fermato mentre usciva da un condominio. Le descrizioni, a parte il camice di cui si era evidentemente disfatto, coincidevano perfettamente ed in tasca aveva ancora il coltello a serramanico.

Le successive indagini, coordinate dal dirigente del commissariato Colombo, Isea Ambroselli, e attuate dagli uomini del suo ufficio e da quelli del Reparto Volanti, hanno permesso di accertare che, pochi istanti prima, aveva tentato di rapinare una sanitaria a Tor Marancia; in questo caso, sempre ben travisato e con il camice sporco appoggiato su una spalla, aveva puntato il coltello verso il negoziante intimandogli di consegnargli i soldi. Dopo alcuni istanti il rapinatore aveva desistito ed era fuggito senza nulla.

I poliziotti, oltre al coltello, hanno sequestrato tutti gli abiti che indossava il 52enne e che erano stati ben immortalati dalle varie telecamere di sicurezza. L’uomo è stato condotto il giorno successivo dinanzi ai Giudici del Tribunale di Roma che hanno convalidato l’operato della Polizia di Stato.