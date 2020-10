Finti intermediari sul web per selezione operatori ecologici: denunciati alla Polizia postale - Terzo Binario News

“Ama invita gli utenti a fare attenzione all’attività di veri e propri truffatori che si spacciano sul web quali intermediari per la selezione di operatori ecologici per l’Azienda, richiedendo all’atto della compilazione della domanda di iscrizione tutta una serie di dati personali insieme all’emissione di un bonifico”. Lo comunica in una nota.

“Stanno infatti pervenendo alle strutture aziendali alcune segnalazioni di singoli cittadini su questa attività fraudolenta e criminosa on-line, con una fantomatica società che, in calce alla compilazione di una domanda di iscrizione, falsa e inventata, richiede anche l’invio di un bonifico di 10 euro”.

“Ama ricorda che le procedure per la selezione di nuovi addetti non sono state ancora attivate e che, una volta definite, saranno comunicate nella più assoluta trasparenza attraverso il proprio sito ufficiale e non prevederanno certamente l’esborso di alcuna cifra per i candidati”.

“A tutela della propria immagine, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha già provveduto a denunciare alla Polizia Postale questa e farà altrettanto con qualsiasi altra frode online di cui venisse a conoscenza”.