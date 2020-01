Finocchio, Nanni (Pd) sul Centro Anziani: "Nessuno si muove. Da M5S arroganza e incompetenza" - Terzo Binario News

“La vicenda del Centro Anziani di Finocchio è la fotografia di questi anni di governo 5 Stelle a Roma e nei Municipi”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio.

“Dopo aver provato in tutti i modi a cacciare gli anziani dal luogo in cui stavano, scatenando una battaglia termonucleare che è diventata una vera e propria guerra civile all’interno di quel quartiere tra alcuni dei loro militanti e i cittadini, il risultato finale di tutto questo è che il Consiglio di Stato ha deciso che gli anziani devono restare lì. Quindi, dopo 2 anni di caos, offese, insulti, come al gioco dell’oca si riparte dal via, un organo terzo, giudiziario-amministrativo ha stabilito che gli anziani devono stare lì”.

“A più riprese gli ho ricordato che chi governa ha il compito di risolvere i problemi non di crearli. Questa vicenda – conclude Nanni – è la cifra di questi anni di governo 5 Stelle, arroganza, presunzione, incompetenza e la gestione della cosa pubblica nell’interesse di qualche supporter, ma questo i romani lo ricorderanno perfettamente quando verranno chiamati a decidere”.