Finito il murale di Falcone e Borsellino a Cerenova, il 30 luglio l'inaugurazione • Terzo Binario News

“L’opera degli artisti di “Coloriamo la nostra Città” è giunta a termine, con la speranza di aver fatto un qualcosa di propositivo per la nostra cittadina e per tutti noi.

Si ringraziano gli autori Alessio Gazzola, Francesca Romana Carrozzo e il responsabile Donato Ciccone, che con passione e talento, hanno dedicato il loro prezioso tempo libero, mettendo a disposizione di tutta la collettività la propria Arte.

Un grazie va ad Armando Profumi per il suo sostegno con l’associazione Libera e ad Enzo Musardo che ci ha raccontato stralci di una storia non troppo lontana, 1992 nel cuore! Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e a coloro che hanno apprezzato non solo con un commento positivo ma anche con un semplice like.

Per chi fosse interessato nel pomeriggio del 30 luglio si terrà sul luogo una bella manifestazione e si avrà modo di conoscere gli artisti”.

Eugenia Marciano