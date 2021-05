Fine Vita, domani presidio dell’arena Lucciola in via Aurelia a Santa Marinella - Terzo Binario News

Continua la campagna del Paese che Vorrei per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fondamentale diritto civile.

Domenica 16 maggio dalle ore 10:00 alle 13:00, insieme agli attivisti di Sinistra Democratica, distribuiremo materiale informativo presso i portici dell’arena Lucciola in via Aurelia, Santa Marinella.

Ricordiamo che il Comune di Santa Marinella ha approvato una mozione scritta dall’Associazione Luca Coscioni che impegna le Amministrazioni a sollecitare il Parlamento a riavviare il dibattito sulla proposta di legge a iniziativa popolare volta a restituire a ogni persona la libertà di scegliere sulla dignità della propria morte, mettendo così fine a una condotta politica che irresponsabilmente ignora situazioni drammatiche che coinvolgono centinaia di persone.

Tutti i cittadini devono essere messi nella condizione di decidere responsabilmente in un sistema che assicuri pari opportunità di assistenza e trattamento sanitario, come garantito dalla nostra Costituzione. Attualmente invece, l’assenza di una Legge che disciplini il fine vita comporta una intollerabile disparità di trattamento e di libertà di scelta tra persone di diversa classe sociale sia per questioni di possibilità economiche sia per quanto attiene la possibilità di accesso al sostegno e alla guida nel percorso psicologico/terapeutico.

La mozione approvata impegna anche la Giunta Comunale a dare vita a una campagna di informazione per spiegare le nuove possibilità che la proposta di legge introdurrebbe e quelle già presenti nella Legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Nell’attesa lo facciamo noi.

IL PAESE CHE VORREI