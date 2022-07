Finanza, Roan Civitavecchia: cambio al vertice • Terzo Binario News

Stamattina passaggio di testimone fra i colonnelli Franza e Passalacqua

Oggi, presso la Caserma “G. Bruzzesi” sede dei Comandi e Reparti del Corpo della Città di Civitavecchia (RM), si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del locale Reparto Operativo Aeronavale tra il Colonnello pilota t. ISSMI Armando Franza ed il Colonnello pilota t. ISSMI Camillo Passalacqua.

Ha presenziato la cerimonia il Comandante Regionale Lazio, Gen. D. Virgilio Pomponi e vi hanno partecipato i Comandanti di Reparto, i militari delle articolazioni di staff, una rappresentanza del personale dipendente ed i delegati della Sezione A.N.F.I. di Civitavecchia (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia con oltre 300 finanzieri, 24 unità navali e 2 elicotteri opera su tutto il litorale regionale e sulle acque marittime adiacenti, nella prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, nella vigilanza sul rispetto della demanialità marittima e nella tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

Il Comparto Aeronavale del Corpo, alla luce degli ultimi provvedimenti normativi, ha acquisito inoltre competenza esclusiva e preminente nella tutela dell’ordine e sicurezza pubblica sul mare, sulla base degli indirizzi delle Autorità Prefettizie nonché nei compiti relativi alla “sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette”.

Un insieme di funzioni sintetizzate nel gergo comune con la dizione “Polizia del Mare”.

Un riconoscimento dell’attenzione che, nel tempo, il Corpo ha riservato al territorio “mare”, manifestata con il presidio costante a protezione delle frontiere esterne comunitarie, nell’azione di contrasto ai traffici illeciti e a tutela del cittadino e dell’ambiente.

Nel corso degli ultimi quattro anni, il pattugliamento delle acque marittime, svolto dai dipendenti mezzi aeronavali attraverso 5.684 crociere di servizio, con 28.658 ore di moto e 353.179 miglia nautiche percorse, ha dato luogo ad oltre 6.000 controlli di polizia in mare, dai quali sono scaturite le identificazioni di circa 10.000 persone fisiche ed oltre 1.200 soggetti giuridici, l’accertamento di oltre 2.800 irregolarità emerse dai predetti controlli in mare, parte dei quali hanno portato alla denuncia di 330 soggetti alle competenti

Autorità Giudiziarie, elevati circa 7.000 verbali ed effettuati 450 sequestri amministrativi.

Sono stati inoltre 47 i soccorsi effettuati in mare dai mezzi navali nelle acque marittime prospicenti il litorale costiero regionale e l’arcipelago delle Isole Pontine. Inoltre, nell’ambito della situazione emergenziale causata dalla recente crisi pandemica, sono stati effettuati oltre 5.000 controlli connessi alle restrizioni da COVID-19, che hanno portato ad accertare irregolarità di varia natura, con oltre 100 sanzioni amministrative applicate.

Sul territorio Laziale ed Umbro, la dipendente Sezione Aerea di Pratica di Mare, unitamente ai Reparti territoriali ha sviluppato, nel settore ambientale, oltre 100 interventi congiunti che sono confluiti in sequestri preventivi di beni per circa 15 milioni di euro, oltre alla scoperta di complessive 21.000 tonnellate di rifiuti speciali rinvenute, nel corso dei sorvoli con elicotteri in dotazione, presso siti e discariche abusive per le quali si è proceduto al successivo sequestro e segnalazione all’A.G.

Il Colonnello Franza, destinato al Comando del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, cede il Reparto al Colonnello Camillo Passalacqua, abruzzese d’origine, che ha prestato servizio in diversi reparti di volo del Corpo e presso il Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, rivestendo, da ultimo, l’incarico di Ufficiale di Collegamento con il C.O.V.I. (Comando Operativo Vertice Interforze). Durante il saluto di commiato, il Colonnello Franza ha espresso la massima gratitudine ed un sentito ringraziamento per la collaborazione e per l’attività istituzionale svolta da tutti i finanzieri del R.O.AN. ed ha rivolto al Colonnello Passalacqua un augurio di buon lavoro per il suo nuovo incarico.

L’Ufficiale subentrante nel ringraziare ha assicurato il massimo impegno al Comandante Regionale Lazio, esortando il personale dipendente a proseguire l’azione di servizio con la stessa dedizione del passato e con rinnovato vigore.