Finalmente si è svolto il 42esimo Palio Marinaro di Santa Fermina tra rioni di Civitavecchia - Terzo Binario News

Nelle giornate del 25 e 26 settembre ha avuto luogo alla Marina di Civitavecchia il PMRR concepito, organizzato e condotto dalla ASD Mare Nostrum 2000, inserito ed integrato all’interno della manifestazione “SETTEMBRE #SPORTINPIAZZA” organizzata dal Comune con tutto l’associazionismo sportivo per ripartire tutti insieme dopo il periodo buio della pandemia.

In particolare, il gg. 25/09 s’è svolto il: 42° Palio Marinaro di S. Fermina tra i Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia: AURELIA, PANTANO, CENTRO STORICO, PIRGO, CAMPO DELL’ORO, CISTERNA FARO, SAN GORDIANO, SAN LIBORIO. Per la cronaca vi hanno preso parte appassionati e appassionate del remo che hanno dato luogo alla nuova formula di equipaggi misti, come per le gare olimpiche. La natura promozionale, non agonistica e non competitiva ha fatto si che primeggiasse il senso della festa, dell’unione, della rinascita e della ripartenza dopo il forzato stop alle tradizioni remiere cittadine dovuto alle restrizioni del Covid-19. Tutti i partecipanti sono stati premiati con la medaglio d’oro ricordo.

Alla predetta manifestazione di carattere preminentemente locale, ha fatto seguito nella giornata del 26, il: 13° Palio Marinaro dei “Tre Porti” che ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti dalle marinerie di LIVORNO, ORBETELLO, ISOLA DEL GIGLIO, MAIORI, MINORI e, ovviamente, CIVITAVECCHIA. Una festosa partecipazione con un sano spirito competitivo ha visto primeggiare, come accaduto nelle passate edizioni, equipaggi alla loro prima partecipazione. Stavolta è toccato a quello di ORBETELLO. In passato hanno primeggiato alla loro prima volta al Palio dei Tre Porti ISOLA DEL GIGLIO (campione uscente) e CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Partecipare al Palio dei Tre Porti la prima volta porta fortuna. Questo il responso finale del 13° Palio Marinaro dei Tre Porti:

• 1° Classificato: ORBETELLO con: Andrea SANTI, Davide BANTI, Gianluca SANTI, Marco CASETTA e Sergio RAGATZN (T);

• 2° Classificato: LIVORNO con: Davide MANCINI, Kevin VIGANEGO, Yari PANTANI, Simone BOLDI e Chiara FRANGIONI (T);

• 3° Classificato: ISOLA DEL GIGLIO con: Francesco ORLANDINI, Renè GIOIA, Ivan LANDINI, Lorenzo MOLLO e Matteo COPPA (T);

• 4° Classificato: MAIORI con: Gennaro GIORDANO, Ferdinando MONTESANTO, Angelo INGENITO, Lorenzo NOVELLA e Francesco NOIO (T)

• 5° e 6° cl. pari merito CIVITAVECCHIA e MINORI.

Una particolare menzione merita l’equipaggio cittadino composto da veterani del remo che hanno onorato con la loro partecipazione la tradizione cittadina. Un grazie sentito a Dante CIMA, Vincenzo MERCURI, Sandro MONDELLI, Gennaro LO IACONO, e al timoniere di Minori il ns Davide ORLANDI. La manifestazione remiera s’è svolta in condizioni meteo marine impegnative, in ragione delle condizioni del moto ondoso dato in crescente aumento, che hanno reso più incerto il risultato delle batterie di qualificazione, della semifinale e della finale sino all’ultimo colpo di remo.

Le condizioni di mare non certo favorevoli hanno esaltato: la passione e l’abilità remiera di tutti gli equipaggi, che si sono affrontati in sicurezza grazie alla presenza dai natanti della Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e del supporto tecnico fornito dalla Lega Navale per il mantenimento del campo di regata, che qui si ringraziano.

Alla gara, oltre ad un numeroso pubblico, hanno presenziato e si ringraziano: il Sindaco Ernesto TEDESCO con gli Assessori Cinzia NAPOLI, Sandro DE PAOLIS e Del. Sport Matteo IACOMELLI; il Direttore Marittimo del Lazio CV (CP) Francesco TOMAS; il Cte della Compagnia della GdF Col. Armando FRANZA e il Cte della Polizia Locale Ivano BERTI, la presidente della Ass. Festeggiamenti S. Fermina Ombretta DEL MONTE e la Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia Prof.sa Gabriella SARRACCO.

Archiviata da pochi giorni la Manifestazione, l’Ass. ASD Mare Nostrum 2000 intende rivolgere un sentito ringraziamento a quanti con la loro presenza, collaborazione, partecipazione e contributo hanno reso possibile lo svolgimento del programma presentato e realizzato, con gli eventi che ruotano attorno alla tradizione che l’ASD Mare Nostrum 2000 da anni difende con i denti e cerca di tramandare alle giovani generazioni sono state svolte. La Benedizione degli armi e degli atleti a cura di Don Cono FERLINGA, i figuranti del corteo storico della Pro Loco diretta da Maria Cristina CIAFFI, le miss dei Rioni Storici splendidamente selezionate da Giulia MAZZOLDI, gli stendardi dei Nuovi Rioni Storici retti dai giovani studenti del Marconi. Gli stands: dei prodotti locali della Az. Agricola “Tenuta del Gattopuzzo” di Stefano DE PAOLIS e del Ristorante Dolce & Salato della Lady chef Patrizia MANUNZA per coniugare sport, tradizioni e educazione alimentare; degli Amici della Darsena Romana con le Ass. ANDOS e Susan G. Komen; del torneo di biliardino “Memorial Alessio CIOCCI” svolto con la collaborazione della Pastorale dello Sport della Diocesi di Civitavecchia e ASD Quelli del Biliardino S. Marinella, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza alla ADAMO. Lo spazio dedicato all’estemporanea di pittura a tema curato dalla Ass. Culturale Canto D’Amore del M° Renzo CAPRIO. Le attività tecniche di realizzazione del campo di regata a cura di Marco CORTI e Vincenzo PISANO e la presidenza della terna di Giudici e Arbitri con Giovanni SPINELLI sono state svolte dalla Lega Navale. Vi è stato anche il passaggio di consegne del titolo di tra le “Donne del Palio”. Il testimone è passato dalla vulcanica Prof.sa Stefania TINTI alla sorprendente e titolatissima atleta che risponde al nome di Paola TISELLI. E naturalmente l’evento principale, il 42° Palio Marinaro in onore di S. Fermina che ha visto una festosa partecipazione di 6 entusiasti equipaggi misti (donne e uomini) che hanno onorato la tradizione marinara. Tutto bene? Generalmente si a parte la mancanza della nostra “voce del Palio”, Romina MOSCONI alla quale auguriamo il nostro sentito “ti aspettiamo”. Il microfono per il commento della manifestazione è stato affidato a Giovanni PIMPINELLI di TRC che ha sottolineato con professionalità gli eventi salienti nelle due giornate.

Infine un ringraziamento a Atlete ed Atleti che hanno gareggiato al Palio Marinaro di S. Fermina tra i Nuovi Rioni Storici per le categorie ed al Palio Marinaro dei Tre Porti.

Arrivederci alle edizioni del 2022 del Palio Marinaro in onore di Santa Fermina e al Palio Marinaro dei Tre Porti. Noi della ASD Mare Nostrum 2000: il C.D., i Soci e Volontari con i ns I Tecnici-Operativi ai quali va una menzione speciale: Ponzio Antonino, Urbani Elio, Claudio Guida, Pierluigi Valente, Mario Piscini, Vincenzo Ricotta, Roberto Muliello, Lo Iacono Gennaro, Orlandi Davide, ce la metteremo tutta. Ai concittadini dei vari nuovi Rioni Storici chiediamo di allestire, già da ora, gli equipaggi maschili e femminili rappresentativi del Rione di appartenenza. Tra questi, il più forte, avrà il privilegio di rappresentare la città nelle manifestazioni remiere di altre città.

Con i migliori saluti,

a cura dell’Ufficio Stampa dell’Associazione Mare Nostrum 2000 (S.C)

Civitavecchia lì 29/09/2021

F.to Il PRESIDENTE ASD MARE NOSTRUM 2000

Sandro CALDERAI