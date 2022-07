"Filosofia on the beach" a Ladispoli: giovedì si parla di Platone • Terzo Binario News

Nuova Acropoli promuove anche quest’estate una filosofia attiva che sia gioco e riflessione insieme. Presso lo stabilimento “La Cambusa” a Ladispoli, ogni giovedì dalle ore 19, ci saranno giochi, aneddoti e curiosità utili per scoprire il lato divertente della filosofia.

Prossimo appuntamento giovedì 21 con: “Platone…sei un mito!”.



Spesso diciamo “sei un mito!”…ma cosa è realmente un mito, anche in relazione alla storia? E perché i grandi filosofi, in primis Platone, ricorrono al mito per spiegare concetti tanto profondi quanto attuali?

E pensando al più celebre tra i miti platonici, quello della caverna, siamo in grado di riconoscere e combattere le “catene” dei nostri tempi?

Attraverso dei semplici giochi, faremo un viaggio nei problemi dei nostri tempi, riscoprendo negli insegnamenti platonici piccole soluzioni quotidiane alle esigenze dell’essere umano.

Non resta che….mettersi in gioco! Per altre informazioni, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it