Come poter essere un buon amico? In cosa consiste la felicità? Se ne parla ogni giovedì a Ladispoli, alle 19.

Per gli antichi filosofi, la virtù era una forza fondamentale per elevare la qualità della Vita.

Sono concetti lontani dall’uomo di oggi? Sono ancora applicabili o sono semplici utopie?

Nuova Acropoli promuove con il volontariato una filosofia attiva che sia gioco e riflessione insieme.

