Film d’autore a Fregene, alla biblioteca Pallotta c’è ‘La pazza gioia’ di Virzì - Terzo Binario News

Il 12 agosto cinema all’aperto nell’ambito dell’iniziativa ‘L’altro’. Prenotazione obbligatoria

Cinema d’autore a Fregene con il film ‘La pazza gioia’ di Paolo Virzì che sarà proiettato nel giardino della biblioteca Gino Pallotta.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘L’altro’. La pellicola (della durata di 118 minuti) del regista livornese, è del 2016 e tra i protagonisti conta due fra le migliori attrici italiane contemporanee, Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

Narra la vicenda di una comunità di donne affette da disturbi mentali e in particolare dell’incontro fra due di queste, molto diverse fra loro. La loro amicizia le porterà a lavorare insieme in un vivaio della zona. Il film è ambientato in Toscana, nei dintorni di Pistoia.

Per prenotazioni: bibliofregene@libero.it; è obbligatoria la prenotazione entro le ore 19 di mercoledì 12 agosto. La sera dello spettacolo sarà eseguito un termoscan all’ingresso e sarà obbligatorio indossare la mascherina.