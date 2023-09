“Fili di speranza”, a Ladispoli sfilata di moda e aperitivo letterario all’insegna della solidarietà • Terzo Binario News

Una sfilata di moda “missionaria”, il dialogo con la scrittrice Linda Pocher, degustazioni etniche e artigianato solidale. Si preannuncia un pomeriggio da non perdere quello organizzato sabato 23 settembre a Ladispoli (Roma) dall’associazione Terra e Missione, in collaborazione con la confraternita Santa Maria del Rosario e Ciofs Fp Lazio, con il patrocinio del Comune di Ladispoli. L’appuntamento con l’evento “Fili di speranza” è per le ore 17:30 al Centro estivo don Bosco, sul Lungomare Regina Elena (in caso di mal tempo l’iniziativa si svolgerà al chiuso, presso la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in via Trieste 6).

“Fili di speranza” si svilupperà in tre diversi momenti: si partirà dalla presentazione degli abiti confezionati nel piccolo laboratorio di sartoria eco-solidale promosso a Ladispoli, con un’incredibile varietà di tessuti provenienti dalle diverse missioni nel mondo: i colori vivaci dell’Africa danzeranno insieme alle tonalità calde dell’Oriente, mentre i delicati ricami ucraini si intrecceranno con le vivaci stampe sudamericane, a splendidi kimono e pregiati sari indiani. Una mescolanza di stili e culture che conferirà ai capi un fascino unico, rendendo ogni pezzo un’opera d’arte.

A seguire si terrà la presentazione del volume “Immagini di Maria, immagini della donna”. Cinema e mariologia in dialogo (Edizioni Paoline): una riflessione sulle diverse immagini che di Maria esistono, proponendo un ricco e interessante dialogo tra cinema, teologia, psicologia e scienze della comunicazione. Sarà presente la curatrice del volume, suor Linda Pocher fma, teologa e mariologa, docente presso la Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium, che dialogherà con il giornalista Edoardo Zaccagnini, esperto in storia e critica del cinema.

Infine, un aperitivo solidale e una mostra di artigianato missionario proveniente da diversi Paesi. La partecipazione all’evento prevede un’offerta libera ed è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo info@terraemissione.org oppure tramite WhatsApp o SMS al numero 347.030.0998.