File chilometriche per i tamponi al Pit di Ladispoli - Terzo Binario News

Fra green pass da rinnovare, viaggi da intraprendere, oppure semplicemente per andare al lavoro la richiesta di tamponi Covid è cresciuta come non mai.

Sotto pressione sono finiti i centri pubblici dove viene effettuato il test tra cui il Pit di Ladispoli.

Pressione tale da creare file – come segnala un cittadino – che a metà pomeriggio arrivano fino al cimitero ladispolano.

Con disagi per chi resta in fila ad aspettare il test oltre che per il traffico.