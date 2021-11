Filcams Cgil: "Agitazione sospesa dei lavoratori del Traiano" - Terzo Binario News

“La scorsa settimana i lavoratori del Teatro Traiano hanno dichiarato lo Stato di Agitazione e il conseguente blocco degli straordinari causa le problematiche presenti nella conduzione degli orari e turnazioni messe in atto dall’Azienda in appalto e in merito alla pubblicazione della nuova gara di appalto comunicando al Comune che tale situazione avrebbe messo in forte difficoltà l’apertura della stagione teatrale.

Per tale motivo la Filcams Cgil e la rappresentanza sindacale dei lavoratori del Teatro Traiano , hanno incontrato l’Assessore alle Partecipate Avv. Barbieri ,il Vicesindaco di Civitavecchia Dott. Magliani e il capo di gabinetto Dott. Setaccioli .

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi inerenti gli orari di lavoro settimanale evidentemente insufficienti alla complessità ed alle temporizzazioni previste nelle lavorazioni da mettere in atto a supporto delle compagnie teatrali e le perplessità rispetto alle previsioni delle applicazioni contrattuali previste dal nuovo capitolato di appalto.

Gli esponenti comunali hanno assunto , durante l’incontro ,l’impegno a rivedere i parametri settimanali dei lavoratori interessati e una maggiore attenzione nell’applicazione contrattuale al momento dell’ingresso della nuova azienda ,oltre ad aver condiviso un percorso che porterà con l’aggiudicazione della nuova gara di appalto ad una nuova organizzazione per i lavoratori del Teatro e per le lavoratrici /tori del portierato che negli anni hanno visto una decurtazione dei propri orari di assunzione , impegni che si tradurranno in un verbale sottoscritto tra le parti .

I lavoratori del Teatro Traiano , nonostante l’indisponibilità dell’ormai nota Azienda SGM che tanti problemi lavorativi e sindacali ha sollevato dal suo insediamento , che ormai volge fortunatamente al termine , ad incontrare la Filcams Cgil , ricevuto l’impegno di rivedere le loro condizioni lavorative da parte della Committenza cittadina , con grande senso di responsabilità e rispetto per gli utenti , sono a revocare momentaneamente il loro stato di agitazione permettendo il corretto inizio della stagione teatrale .

Filcams Cgil