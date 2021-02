Una lite sfociata nel sangue. Un ragazzo di 20 anni ha accoltellato la madre: la donna, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale. L’episodio è accaduto alle 11 di giovedì 4 febbraio in via Ardeatina, zona Anzio.

Sul posto la Polizia, che indaga.