Fidene: smurano cassaforte in abitazione, uomo colpito con una martellata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Sono entrati in una abitazione di via Ortignano, zona Fidene. Hanno smurato una cassaforte e hanno prelevato monili per un valore di 30mila euro e hanno colpito con una martellata un uomo. È quanto accaduto alle 20,46 di sabato 12 settembre. Sulla vicenda indaga il commissariato Fidene-Serpentara.

I banditi sono entrati in azione al piano terra. Due persone all’interno dell’abitazione hanno sentito rumori e sono andati a vedere cosa stava accadendo. Gli intrusi, allora, li hanno spintonati e hanno colpito un uomo con una martellata: quest’ultimo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini.