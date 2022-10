Fidapa, per il gemellaggio tra le sezioni Civitavecchia e Massa Carrara due giorni in amicizia • Terzo Binario News

Due giorni all’insegna dell’amicizia e della condivisione quelli appena trascorsi tra le due Sezioni FIDAPA di Massa Carrara e di Civitavecchia.

Un gemellaggio siglato dalla Presidente di Sezione Marzia Grassi per quella di Massa Carrara e Maria Cristina Ciaffi per la sezione di Civitavecchia alla presenza della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e della Vice Presidente del Distretto Centro Beatrice Vannini. Alla cerimonia della firma, che si è svolta durante una partecipata e allegra conviviale all’Hotel San Giorgio, hanno partecipato le Autorità cittadine oltre alle Socie delle due Sezioni.

Molto significativi gli interventi del Sindaco Ernesto Tedesco, del Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Devid Porrello, della Consigliera regionale Marietta Tidei e della Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consorzio del Polo Universitario Gabriella Sarracco, nonché Socia Fidapa, tutti volti a sottolineare l’importanza dei principi valoriali e degli obiettivi a cui la FIDAPA

BPW Italy si ispira per rimuovere ogni forma di discriminazione sociale.

Intenso il programma di accoglienza delle Socie gemellate, organizzato dalla locale Pro Loco, che ha reso possibile nella giornata di sabato la visita guidata alle Terme Taurine e al Museo Archeologico Nazionale e per la domenica, dopo un benefico bagno alla Ficoncella, un tour nel centro storico cittadino guidato da Vittorio Tagliani e dalle studentesse dell’IIS Stendhal – Indirizzo Tecnico per il Turismo “Benedetto Croce”.

Molto apprezzato dalle Amiche toscane anche l’aspetto gastronomico della tradizione civitavecchiese.