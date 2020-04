Fiamme nello scantinato, intervento dei pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

Sul posto anche Carabinieri e 118 ma nessun ferito

Intorno alle ore 19,30 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Don Milani, 2 per un principio d’incendio in uno scantinato, ubicato sotto un edificio di sette piani.

Molto spavento fra i residenti a causa del fumo che aveva invaso il vano scale del palazzo. I VVF prontamente intervenuti hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’edificio e fatto evacuare i fumi prodotti dalla combustione.

Nessun ferito e nessun danno alle strutture. Sul posto i Carabinieri e il 118.