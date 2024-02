La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato 2 APS, 3 autobotti, 1 autoscala ed il TA (trasporto autoprotettori)presso Via Anzio, zona Tuscolana, per l’incendio di una falegnameria in disuso.

Le squadre sono tutt’ora impegnate nello spegnimento anche se l’incendio è sotto controllo.

118 presente sul posto per eventuali necessità di primo soccorso sanitario.