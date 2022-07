Su attivazione della sala operativa regionale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri sta raggiungendo con l’autobotte ed un equipaggio AIB via Gaspare Barbero, dove è in fiamme la falegnameria Fabiani Legami in località Fosso Pietroso.

