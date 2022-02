Fiamme nella falegnameria di via Casilina - Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle 5 circa in Via Casilina 1942 a Roma tre squadre VVF con l’ausilio di diverse autobotti, l’autoscala il carro schiuma ed il carro autoprotettori per un incendio divampato all’interno di una falegnameria di circa 1000 mq. a ridosso di un edificio di 3 piani fuori terra, dove sono state fatte evacuare per sicurezza i nuclei familiari che vi abitavano.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, il personale VVF è impegnato ad impedire che l’incendio si propaghi alle attigue attività commerciali, (carrozzeria ed elettromeccanica).

Non risultano feriti, sul posto polizia e 118.