Fiamme nel gazebo, i Vigili del Fuoco intervengono al Quadraro - Terzo Binario News

Alle ore 8,25 siamo intervenuti in via degli Opimiani 88 al Quadraro per incendio appartamento.

Sul posto sono intervenute le squadre di Tuscolano 2 (12/A) e Tuscolano (3/A) che hanno provveduto ad estinguere le fiamme che hanno coinvolto il solo gazebo del balcone di un appartamento ubicato all’ultimo piano di una palazzina composta da 5 piani.

Non ci sono persone coinvolte, nessun danno alle strutture. In ausilio delle squadre Vvf intervenute anche l’autoscala, la botte ed il carro teli. Carabinieri e 118 presenti per le loro competenze.