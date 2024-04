Intervento pochi minuti fa da parte della Protezione Civile comunale di Cerveteri. Gli uomini guidati dal Responsabile del servizio Renato Bisegni sono infatti intervenuti in località San Paolo a Cerveteri, in via di Ponte Stretto, per domare un incendio innescatosi poco prima. Sul posto, la Protezione Civile con un equipaggio antincendio.

