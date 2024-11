Fiamme in un capannone a Tor Cervara, 50 sfollati • Terzo Binario News

Un capannone di 6 mila mq, in disuso, occupato da una cinquantina di persona senza fissa dimora, è andato a fuoco nella notte a Roma, in via Melibeo (zona Tor Cervara).

Una grossa colonna di fumo si è alzata e un odore acre si è diffuso in grossa parte del quadrante est della Capitale.

A bruciare sono rifiuti e materiale di risulta stipati sia nella struttura che all’esterno. Non ci sono feriti ed è stata interessata l’Arpa regionale per verificare la qualità dell’aria.

I lavori di spegnimento sono in corso, sul posto 6 autobotti e altri mezzi dei Vigili del Fuoco. Lo stabile nel passato ha ospitato l’Istituto Poligrafico.

La Sala operativa sociale del Comune si sta occupando delle persone evacuate, tra loro famiglie con minori e anziani che vivevano lì.

Rai News 24