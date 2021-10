Alle 9 la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la Squadra 11/A con l’Autobotte AB/7 in Via Fonte Buono n° 21 per l’incendio della chiostrina di un appartamento al piano terra.

Arrivato sul posto, il personale Vvf provvedeva a spegnere immediatamente l’incendio, al fine di limitare i danni all’appartamento, non ci sono feriti.

Presenti le forze dell’ordine.