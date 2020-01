Alle ore 11.00 di stamani invece i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via zara per incendio lavanderia (Wash & Dry).

Il tempestivo intervento dei VVF non ha consentito al focolaio, localizzato su un tavolo con dei panni sopra, di propagarsi al resto del locale e dell’edificio. Macchinari intatti; pochi danni. Cause in corso d’accertamento. Sul posto i Carabinieri di Civitavecchia.