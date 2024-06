Fiamme dal forno, paura a Civitavecchia • Terzo Binario News

Anche un incendio di sterpaglie alle Casermette: traffico interrotto, sul posto la Polizia Locale

Intorno alle 12 i Vigili del Fuoco si sono portati in via Cardarelli a Civitavecchia, in zona Terme di Traiano dove del fumo denso si è sprigionato da un forno elettrico di una cucina.

Il fumo è stato generato dalle fiamme partite dall’elettrodomestico elettrico che hanno rischiato di interessare tutta la stessa cucina se non proprio la villetta intera.

Non ci sono stati feriti.

Negli stessi minuti un incendio di sterpaglie si è generato in via della Polveriera, nella zona delle Casermette di Civitavecchia.

Gli uomini della Bonifazi hanno avuto ragione delle fiamme in pochi minuti ma è stato necessario interdire il traffico e per questo si segnala l’intervento della Municipale civitavecchiese.